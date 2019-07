James Franco testimone nella causa legale tra Johnny Depp e Amber Heard

James Franco è stato chiamato a testimoniare nel processo che mette di fronte gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard. Franco è stato coinvolto perché ripreso insieme alla donna dalle telecamere di sorveglianza dell'appartamento condiviso da Depp e Heard poco dopo la lite incriminata, nella quale l'attrice avrebbe riportato numerosi lividi.

Il video, ottenuto da The Blast, mostra la data e l'ora alla quale risale, ovvero il 22 maggio 2016 intorno alle 23.00. Nel video si vede Amber Heard all'interno dell'ascensore arrivare fino all'area in cui le persone entrano nell'edificio fino all'area di parcheggio. Esce dall'ascensore e pochi secondi dopo la donna riappare con James Franco e insieme rientrano nell'ascensore.

Interessante notare come entrambi sembrino a conoscenza della presenza della telecamera nell'ascensore, tanto da non mostrare chiaramente i volti durante il tragitto.



Ad un certo punto Heard si avvicina a Franco e sembra parlare con lui, mantenendo la testa bassa e senza mostrarla a favore di camera. Ad un certo punto entrambi escono dall'ascensore al piano dell'appartamento di Depp e Heard. I legali di Johnny Depp chiedono la testimonianza di James Franco per chiedergli se con Amber Heard discusse della presunta lite con il marito o se si fosse reso conto della presenza di lividi sul volto dell'attrice.

"Siamo interessati a James Franco e Elon Musk come testimoni perché abbiamo le prove che abbiano visto il volto di Amber Heard nei giorni in cui lei sostiene che Johnny Depp l'avrebbe picchiata, quando poi è andata in tribunale con i lividi dipinti sul volto per ottenere un'ordine di restrizione temporanea il 27 maggio".

Dal canto loro i legali di Amber Heard sostengono che il video sia in realtà irrilevante:"Amber Heard e James Franco hanno vissuto nello stesso condominio e sono saliti insieme sull'ascensore. Punto. Johnny Depp e il suo team stanno cercando di costruire una storia basandosi su quel video irrilevante da diverse settimane, è patetico".

Depp l'aveva accusata di essersi dipinta lividi finti sul corpo mentre Heard ha sostenuto che l'ex marito aveva minacciato di ucciderla.