James Franco è stato "rimosso" digitalmente dalla cover di Vanity Fair

Sulla scia delle nuove accuse di condotta inappropriata verso alcune donne, James Franco è stato digitalmente "eliminato" dalla copertina del numero annuale Vanity Fair, dedicato al mondo

L'attore e regista James Franco avrebbe dovuto far parte di una foto che immortala diverse figure importanti dell'industria dell'intrattenimento cinematografico hollywoodiano, tra le quali spiccano Tom Hanks, Oprah Winfrey, Gal Gadot e Harrison Ford.

James Franco, dopo la vittoria del Golden Globe come miglior attore per la sua performance in The Disaster Artist, ha visto una serie di accuse piovergli addosso. L'attore ha successivamente negato tutte le accuse durante un'apparizione allo show Late Night con Seth Meyers e a The Late Show con Stephen Colbert. Oltre a negare le accuse, in quei frangenti, Franco ha anche dichiarato di schierarsi apertamente dalla parte di chiunque abbia dimostrato il coraggio di denunciare condotte non consone, pubblicamente.

People Magazine ha riportato la notizia che il giornale Vanity Fair ha deciso di cancellare digitalmente l'immagine di James Franco dalla copertina del numero annuale dedicato ale star di Hollywood. Un portavoce del famoso magazine Vanity Fair ha infatti confermato che "la decisione di non includere James Franco nella copertina dedicata a Hollywood è stata presa dopo l'arrivo della notizia delle accuse di cattiva condotta nei suoi confronti."