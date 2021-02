James Franco, la star trova un accordo dopo le accuse di comportamento sessuale scorretto

Un accordo provvisorio è stato raggiunto in una causa secondo la quale James Franco avrebbe intimidito gli studenti di una scuola di recitazione e cinema da lui stesso fondata, mettendo in atto condotte sessuali gratuite e di sfruttamento, come affermato dagli avvocati dei querelanti nella giornata di sabato. Lo riporta The Guardian.

Le due parti hanno presentato un report congiunto alla Corte Superiore di Los Angeles, informando il giudice che un accordo era stato raggiunto nella causa collettiva intentata da due ex studenti della scuola di Franco, Studio 4, nonostante gli elementi della causa possano comunque rimanere validi e in corso.

Il documento è stato depositato lo scorso 11 febbraio ma l'accordo non è stato precedentemente segnalato.



Gli ex studenti querelanti, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che intentarono la causa nel 2019, hanno accettato di ritirare le loro accuse individuali, secondo quanto deposto in tribunale. Le accuse nei confronti di James Franco indicavano nella star di Hollywood colui che avrebbe spinto gli studenti ad esibirsi in scene sempre più a sfondo sessuale davanti alla macchina da presa in un 'ambiente da orgia' che andava ben oltre le condizioni accettabili sul set di un film.

James Franco 'avrebbe cercato di creare un canale di giovani donne sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell'istituzione', portando a credere gli studenti che i ruoli nei film di Franco sarebbero stati disponibili in relazione a condotte di questo tipo.

La condotta si sarebbe verificata in una master class sulle scene di sesso gestita da James Franco allo Studio 4, aperto nel 2014 e chiuso nel 2017. La causa era sospesa in attesa di un accordo tra le parti.

In passato sia tramite gli avvocati che durante un'intervista, James Franco aveva respinto al mittente le accuse, dichiarando tuttavia che 'se ho fatto qualcosa di sbagliato, riparerò. Devo'.



A novembre vi abbiamo raccontato che fine ha fatto James Franco, soprattutto dopo il successo di The Disaster Artist.