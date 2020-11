James Franco, che fine ha fatto la star di Good People? I suoi prossimi ruoli al cinema

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Good People, thriller del 2014 in cui recita al fianco di Kate Hudson, James Franco ultimamente è stato al centro dell'attenzione soprattutto per delle accuse di molestie e la sua testimonianza nella causa legale tra Johnny Depp e Amber Heard.

Per quanto riguarda la sua carriera da attore, invece, l'anno scorso lo abbiamo visto nella terza stagione della serie HBO The Deuce e nella sua ultima fatica da regista, Zeroville, che però al contrario dell'apprezzato The Disaster Artist non è riuscita a conquistare i favori della critica e del pubblico. Ma quali film lo attendono nel prossimo futuro?

Pur non avendo in programma nessun ruolo di grande rilievo a livello mediatico, Franco ha già completato le riprese di tre progetti: il cortometraggio A Rose for Emily, il thriller Kill the Czar e la sua nuova pellicola da regista, The Long Home, la cui produzione è stata ultimata da diversi anni e che si appresta ad approdare finalmente sul grande schermo (anche se, probabilmente a causa della pandemia, la data di uscita non è ancora stata fissata).

Se dei primi due titoli sappiamo poco o nulla, grazie a Deadline possiamo riportarvi la trama di The Long Home: la storia segue le vicende di Dallas Hardin (Franco), un carismatico ma feroce contrabbandiere e pappone, che assume Nathan Winer (Josh Hutcherson), un giovane perbene ma impoverito, per costruire una honky tonk. Nathan si innamora di una ragazza (Zoe Levin) mentre Hardin si sta preparando per una vita di vizi, e si rende conto che quest'ultimo ha avuto a che fare con l'improvvisa scomparsa di suo padre avvenuta qualche anno prima. Nel cast è inoltre presente la star di Better Call Saul e The Mandalorian Giancarlo Esposito.



Siete curiosi di rivedere la star di Spider-Man in azione? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi rimandiamo al nostro speciale sulle migliori commedie con James Franco.