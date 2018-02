James Franco è lo smemorato Tommy Wiseau nel trailer sottotitolato di The Disaster Artist

Il mestiere dell’attore richiede un minimo di memoria per imparare le battute ed è su questo tema che si incentra la gag con James Franco nei panni dell’attore e regista. La pellicola diretta dallo stesso Franco gli è valsa la vittoria alnella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale.

In The Disaster Artist, il film-maker James Franco trasforma la tragicomica storia vera dell’aspirante regista, e famoso outsider di Hollywood, Tommy Wiseau. Basato sul best seller di Greg Sestero, che rivelava ogni cosa sulla realizzazione del “disastroso” classico di culto di Tommy, The Room (il più grande peggior film mai realizzato), The Disaster Artist è un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo.

Diretto da James Franco, The Disaster Artist vede protagonisti Dave Franco (Now You See Me – I maghi del crimine) nel ruolo di Greg Sestero, James Franco (127 ore) in quello di Tommy Wiseau, Seth Rogen (Cattivi vicini) nel ruolo di Sandy Schklair, Alison Brie (Mad Men) è Amber, Ari Graynor è Juliette Danielle, Josh Hutcherson (la saga di The Hunger Games) è Philip Haldiman e la candidata all’Oscar Jacki Weaver (Il lato positivo – Silver Linings Playbook) nel ruolo di Carolyn Minnott.

In Italia The Disaster Artist, candidato all’Oscar nella categoria Migliore sceneggiatura non originale, sarà distribuito dalla Warner Bros. a partire dal 22 febbraio.