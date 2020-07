James Franco: il fratello Dave vuole tornare a lavorare con lui

Dopo l'ultima e riuscita collaborazione nella splendida commedia drammatica The Disaster Artist, Dave Franco ha recentemente dichiarato di sperare di tornare presto a lavorare con il fratello maggiore James Franco per un nuovo progetto cinematografico, ammettendo anche di avere diversi progetti sul tavolo.

Intervistato infatti da Variety durante la promozione del suo esordio alla regia con l'horror The Rental, uscito in America il 25 luglio in Video on Demand e che vede protagonista anche la moglie Alison Brie, Dave Franco ha dichiarato:



"Io e mio fratello abbiamo scritto e raccontato storia insieme fin da quando eravamo piccoli. Abbiamo realizzato The Disaster Artist ed è stata una delle esperienze creative più gratificanti che io abbia mai avuto. Spero sinceramente che avremo la possibilità di collaborare ancora insieme in un futuro non troppo lontano. Personalmente ho un sacco di progetti in diverse fasi, alcuni dei quali sono in via di sviluppo da anni e in cui mio fratello ha data una mano. Altri insomma li ho lavorati con lui, molti da solo".



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Disaster Artist e alle parole di Alison Brie su The Rental. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate e se vi farebbe piacere vedere un nuovo film scritto, diretto e prodotto dai due fratelli Franco.



