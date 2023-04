James Franco compie 45 anni: 'Interpreto tanti personaggi gay? Forse lo sono'

Giornata importante per James Franco, che spegne oggi le sue prime 45 candeline! Il protagonista di The Disaster Artist è uno che difficilmente riesce ad essere scontato o banale nelle sue dichiarazioni, come confermano le parole con cui l'attore rispose a chi gli chiese il motivo dei tanti personaggi gay interpretati in carriera.

"È divertente perché sui blog si parla un sacco di questa roba ed è sempre tutto bianco o nero. 'È etero o è gay?', 'Questo è il tuo terzo film su un personaggio gay, fai coming out!'. È tutto basato sull'idea di gay o etero, sulla convinzione che l'oggetto del tuo affetto definisca la tua sessualità. Ci sono un sacco di ragioni per cui ho interpretato personaggi gay e che non hanno a che fare con la voglia di fare sesso con altri uomini" sono state le parole di Franco.

L'attore prosegue: "Ci sono anche un sacco di aspetti di questi personaggi a cui sono interessato, al di là della loro sessualità. Per certi versi è una coincidenza, per altri aspetti no. Ad esempio ho interpretato personaggi gay che vivono negli anni '60 e '70, un uomo gay che vive negli anni '50 e uno negli anni '20. Ed erano tutti periodi in cui essere gay era molto più difficile. Una parte di me è interessata a quei personaggi che vivono la loro vita in modo non conforme. Oppure, sapete cosa, forse semplicemente sono gay". Chiaro il concetto? Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla carriera di James Franco.