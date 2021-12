James Franco ammette: 'sono andato a letto con i miei studenti'

James Franco ha rotto il silenzio riguardo le accuse di cattiva condotta sessuale intentate contro di lui nel 2017. L’attore ha parlato anche delle divergenze che lo hanno portato a rompere con il suo storico collaboratore Seth Rogen, che aveva interrotto i legami con Franco proprio a causa di questa situazione.

Parlando al "The Jess Cagle Podcast" di SiriusXM, Franco ha ammesso di essere andato a letto con i suoi studenti di recitazione e di essersi sottoposto a un trattamento per la dipendenza.

“Nel corso del mio insegnamento, sono andato a letto con gli studenti, e questo era sbagliato. Ma come ho detto, non è per questo che ho avviato la scuola e io non ero la persona che selezionava le persone da inserire nella classe. Quindi non era qualcosa di premeditato, non c'era un piano da parte mia. Ma sì, ci sono stati alcuni casi in cui ho avuto una relazione consensuale con uno studente e non avrei dovuto", ha detto.



Le accuse di cattiva condotta sessuale risalgono al 2014, quando una ragazza di 17 anni ha condiviso alcuni screenshot di messaggi scambiati tra lei e Franco, allora 35enne, che lo mostravano mentre cercava di organizzare un incontro in una stanza d'albergo. Franco ha confermato la veridicità di quei messaggi e si è scusato. Ha aggiunto: “All'epoca non ero lucido, come ho detto. Quindi immagino che dipenda solo dai miei criteri di quel momento, pensavo: 'Se è consensuale, allora è bello. Siamo tutti adulti quindi…'”

Nel giugno di quest'anno, James Franco ha accettato il patteggiamento per una causa intentata nel 2017 contro di lui, sborsando $ 2.235.000 per risolvere la causa. Franco avrebbe spinto i suoi studenti a recitare scene di sesso esplicite davanti alla telecamera, secondo i documenti del tribunale resi pubblici il 30 giugno.



Seth Rogen ha tagliato i ponti con l'attore a maggio, Franco ha affrontato la questione: “Voglio solo dire che adoro Seth Rogen. Amo Seth Rogen. Ho lavorato con lui per 20 anni e non abbiamo mai litigato. Per 20 anni, non una lite. Era il mio più stretto amico di lavoro, il mio collaboratore. Quello che ha detto è vero. Non stiamo lavorando insieme in questo momento e non abbiamo in programma di lavorare insieme. Certo, è stato doloroso sentire certe cose, ma ho capito che ha dovuto rispondere anche per me, perché io sono rimasto in silenzio. Uno dei motivi principali per cui volevo parlarti oggi è solo perché che non voglio che Seth o mio fratello Dave Franco o chiunque altro, debbano rispondere per me".