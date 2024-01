James Earl Jones compie 93 anni: i 5 ruoli più iconici, da Mufasa a Darth Vader

Buon compleanno a James Earl Jones, capace di entrare nella storia del cinema anche e soprattutto grazie alla sua straordinaria voce e ai suoi lavori come doppiatore di personaggi entrati a far parte della vita di un incredibile numero di fan della settima arte. In occasione della ricorrenza, ricordiamo i 5 ruoli più iconici dell’interprete.

Dopo aver parlato del ritiro di James Earl Jones dal franchise di Star Wars, torniamo ad occuparci del grande attore del Mississipi per stilare una lista di cinque grandi successi che hanno caratterizzato la carriera di un interprete estremamente eclettico e premiato con un Oscar alla carriera nel 2012.

Il primo ruolo che vogliamo ricordare e che ha segnato l’esordio cinematografico di Jones è quello relativo al personaggio del tenente Lothar Zogg nel capolavoro di Stanley Kubrick Il Dottor Stranamore, film sempre estremamente attuale nonostante gli anni passati e capace di lanciare la carriera dell’attore, già estremamente riconosciuto per i suoi lavori teatrali.

Andando in ordine strettamente cronologico non possiamo non citare il suo ruolo in Star Wars: Jones è infatti stata la voce storica di Darth Vader, uno dei villain più apprezzati di sempre, dal primo film della saga fino alla serie tv Obi- Wan Kenobi.

A testimoniare la versatilità di Jones c’è poi la sua partecipazione a Il Principe Cerca Moglie nei panni del padre del personaggio interpretato da Eddie Murphy nella commedia cult della fine degli anni ’80 del secolo scorso.

Due anni dopo, nel 1990, l’attore è poi tra i protagonisti di Caccia a Ottobre Rosso, thriller politico in cui diventa il mentore del Jack Ryan raccontato nei romanzi e nella saga cinematografica che si riferisce a Jack Ryan.

Tornando a parlare di doppiaggio non possiamo dimentica che il nostro Jones abbia avuto l’onore di prestare la voce a Mufasa, papà di Simba, in tutti i prodotti relativi al Re Leone della Disney.

Una carriera eccezionale sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo a cui bisognerebbe aggiungere, come già detto, il lavoro fatto per il palco e per il piccolo schermo.

Augurando ancora il meglio all’attore, vi lasciamo alle parole di Jon Favreau a proposito della voce di James Earl Jones.