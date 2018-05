James DeMonaco: "Potrebbe arrivare un altro film dopo La prima notte del giudizio!"

Mentre i fan del franchise The Purge attendono l'uscita nelle sale de La prima notte del giudizio, prequel dell'intera seria che racconta la prima attuazione dello sfogo, in una nuova intervista il creatore James DeMonaco ha anticipato che potrebbe presto arrivare anche un altro film.

Attualmente è in lavorazione anche una serie tv dedicata a The Purge, e riferendosi proprio al progetto durante una chiacchierata con Entertainment Weekly, DeMonaco ha avuto modo di parlare del futuro della serie, rivelando: "Circa cinque mesi fa, avrei detto di aver chiuso con The Purge, ma poi abbiamo cominciato a scrivere tutti questi script per la serie tv e mi sono reso conto di quante storie si potessero ancora raccontare e tutte le metafore utilizzabili. Quindi mi sono detto "perché smettere?". Non so se ne dirigerò altri, ma l'idea di scrivere altri film mi piace, quindi penso che forse continuerò".



Come dicevamo, La prima notte del giudizio esplorerà l'inizio di questa tradizione mortale, approfondendo le dinamiche con cui il governo degli Stati Uniti d'America ha convinto i cittadini a partecipare allo sfogo. D'altro canto, la serie TV esplorerà invece il funzionamento della società al di fuori della notte della purga: "Direi che questa è al 6-70% dedicata alla notte della purga e per il 30% composta da flashback. Seguiremo 4 trame che sembrano essere separate e che sviscereranno la verità dietro la notte dello sfogo".



Vi ricordiamo che La prima notte del giudizio è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 luglio.