James DeMonaco parla di The Home e di Pete Davidson: 'È stato magnifico'

Il creatore del franchise La Notte del Giudizio James DeMonaco si prepara all’uscita del suo prossimo film horror The Home che vedrà protagonista a sorpresa il comico Pete Davidson in uno dei primi ruoli drammatici della sua carriera. A dispetto della diffidenza iniziale, DeMonaco ha speso parole al miele per il suo amico d’infanzia.

I primi dettagli a proposito della trama di La Notte del Giudizio 6 sono stati diffusi dal regista e creatore della saga James DeMonaco che intanto si prepara a presentare il suo ultimo horror psicologico intitolato The Home.

Protagonista della nuova pellicola sarà l’ex membro del Saturday Night Live Pete Davidson, che ritorna all’horror dopo l’apparizione in Bodies Bodies Bodies.

DeMonaco, che conosce bene Davidson in quanto cresciuto nel suo stesso quartiere, ha parlato con We Got This Covered esplicitando il fatto che tutti i suoi dubbi siano stati spazzati via dalla performance dell’attore: “Adoro il suo lavoro come comico, ma come attore drammatico non potevo avere certezze. Penso ci siano stati degli indizi in tal senso in King of Staten Island, ma lì stava grossomodo interpretando se stesso”.

Davidson ha però spiazzato il regista grazie a un lavoro che lo stesso filmmaker ha descritto come sorprendente e magnifico tanto da portarlo, dopo i lavori su una scena a chiedergli come avesse imparato a fare tutto quello che stava facendo.

The Home seguirà le vicende di un uomo problematico che inizia a lavorare in un ospizio cominciando a sospettare che i residenti e i lavoratori stiano nascondendo qualcosa.

In attesa di scoprire di più sul nuovo film di James DeMonaco vi lasciamo alla recensione di La Notte del Giudizio per Sempre.