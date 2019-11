James Dean in CGI per Finding Jack? Inizialmente doveva essere Elvis Presley

Il film di guerra Finding Jack ultimamente ha fatto molto discutere per la presenza della versione digitale di James Dean, che apparirà a tutti gli effetti come membro del cast del film, e sono arrivate anche delle conferme sulla volontà della Worldwide RX di riportare in vita altre leggende del mondo dell'intrattenimento.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, i registi della pellicola Anton Ernst e Tati Golykh inizialmente avevano pensato ad un altro nome risonante: il Re in persona, Elvis Presley. Nonostante fosse stato già ricreato in digitale per Blade Runner 2049, però, i suoi rappresentanti hanno rifiutato la proposta dei filmmaker.

Per il ruolo da protagonista la produzione aveva pensato di "resuscitare" anche un giovane Paul Newman, ma alla fine ha deciso di limitarsi ad un solo membro del cast ricreato digitalmente: con il pieno supporto della famiglia Dean, la star di Gioventù Bruciata ricoprirà infatti un personaggio secondario di nome Rogan dal minutaggio significativo.

La Worlwide RX, società formatasi da poco grazie all'unione di CMG Worlwide e Observe Media, detiene i diritti di oltre 400 celebrità che vanno dal mondo dell'intrattenimento a quello sportivo che ha intenzione di portare sul grande schermo. Questa scelta ha già attirato diverse critiche da parte di personalità di Hollywood tra cui Chris Evans e Elijah Wood.