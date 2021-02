James Dean e i 90 anni: i fan riempiono i social per i festeggiamenti

"Oggi sarebbe stato il 90° compleanno di James Dean. RIP ribelle" ha commentato un fan su Twitter, pubblicando una GIF dell'attore. Il nome di James Dean si ricollega principalmente al titolo del suo film più famoso, Gioventù bruciata, tristemente profetico. La fama e la figura di James Dean, anche a causa della sua morte maledetta, sono diventate un simbolo di una generazione anticonformista , bella e dannata, seguace della filosofia del 'carpe diem'. Soltanto cinque i titoli all'interno della sua carriera e una candidatura postuma all'Oscar per il miglior attore protagonista nel film La valle dell'Eden , così come quella, sempre postuma, per il film Il Gigante. Su Everyeye potete scoprire i tweet più belli che celebrano quello che sarebbe stato il 90° compleanno dell'attore. Insieme a Marilyn Monroe, James Dean anche nel 2021 rimane l'icona maledetta della storia del cinema, in grado di perdurare nei ricordi dei fan anche a distanza di anni dalla sua scomparsa. Scoprite 10 cose che non sapete di James Dean e 4 curiosità su Il Gigante .

Today would have been #JamesDean’s 90th birthday.



RIP rebel. pic.twitter.com/lgZ3tucOGj — Jake Rudh (Your classic alternative tour guide) (@JakeRudh) February 8, 2021

Happy birthday to #JamesDean. If only he could have given us a long career in film. He got the Oscar nominations for his superb work in East Of Eden and Giant, but to me his role in Rebel Without A Cause was his most memorable. pic.twitter.com/nKx8tZ2pBM — Michael W. Freeman (@Freelineorlando) February 8, 2021

Happy 90th Birthday, My Dearest Jimmy... ❤🙏 Thanks for always being with me through your movies, your beauty and your precious soul. I will always love You. #JamesDean #HappyBirthdayJamesDean pic.twitter.com/zxSd7MsabE — ♡ 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 ツ (@CockeyesSong) February 8, 2021