James Cromwell salva un maialino e lo chiama 'Babe' in onore del cult di George Miller

In un commovente esempio di vita che imita l'arte l'attore James Cromwell, star di Babe: Maialino Coraggio, in queste ore ha salvato la vita ad un maialino destinato al macello e, in onore del cult di George Miller uscito nel 1995, lo ha chiamato 'Babe'.

Cromwell, che è direttore onorario della PETA, ha lavorando con l'organizzazione per i diritti degli animali allo scopo di trasferire un maialino al Santuario degli animali di Indraloka dopo che l'animale è caduto accidentalmente da un camion durante il trasporto verso un allevamento intensivo, dove sarebbe stato ingrassato per la macellazione. Secondo PETA, il maialino è stato trovato "graffiato, ferito e coperto di fango" quando è stato salvato a poche ore dal fine settimana delle vacanze di Pasqua.

Cromwell ha incontrato virtualmente il maialino (vedi foto sotto) e lo ha chiamato Babe, un riferimento ai film Babe (1995) e Babe: Pig in the City (1998), nel quale l'attore ha recitato nei panni di Arthur Hoggett, un contadino che diventa il padre dell'omonimo maialino orfano. Il 'vero' Babe sarà presto trasferito all'Indraloka Animal Sanctuary in Pennsylvania, un centro di quasi 100 acri dove si unirà a molti altri animali tra cui alpaca, galline e mucche.

