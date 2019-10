James Corden trascina Edward Norton nel Fight Club del Late Late Show

Edward Norton ha detto basta al Fight Club da un bel po' di tempo: vent'anni sono passati dall'uscita del film di David Fincher e l'attore avrà anche il diritto di sentire il peso degli anni e volersi godere una vita leggermente meno adrenalinica.

Non è di quest'avviso James Corden: il noto presentatore ha infatti invitato Norton al suo Late Late Show con l'intenzione di introdurlo al segretissimo Fight Club organizzato con i vari membri del cast, che però non sembrano essere particolarmente entusiasti dell'iniziativa.

Entusiasmo che non ha mostrato neanche lo stesso Norton, quando ha provato a placare l'animo irruento di un Corden che continuava ad istigarlo a colpirlo: mantieni una volta, due volte, tre volte… All'ennesima provocazione il buon Edward non ha più resistito ed ha mandato al tappeto il presentatore con un dritto ben assestato, per il giubilio del resto dello staff.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, anche se non sarà dello stesso avviso il povero Corden: il presentatore resta infatti a terra mentre tutti i membri del Fight Club lo scavalcano per uscire dallo scantinato, ringraziando Norton per averli liberati da questo fardello. Com'è che si dice? Nascono incendiari e muoiono pompieri, con buona pace del caro Tyler Durden.