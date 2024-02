James Cameron torna ad esplorare gli oceani, e lo fa insieme a Paul Rudd

Dobbiamo correre ad aggiornare il nostro speciale dedicato a tutti i prossimi progetti di James Cameron, dato che in queste ore il regista canadese, creatore della saga di Avatar, ha rivelato che molto presto tornerà ad esplorare gli oceani...e lo farà con la star della Marvel Paul Rudd.

L'autore di The Abyss e l'interprete di Ant-Man hanno infatti collaborato per il nuovo documentario Secrets of the Octopus, che racconterà la vera 'caccia' ad una misteriosa creatura sottomarina: sulla scia di Secrets of the Whales (altro progetto di James Cameron narrato da Sigourney Weaver) e Secrets of the Elephants (narrato da Natalie Portman), il nuovo progetto vedrà Paul Rudd come narratore, con James Cameron produttore esecutivo per National Geographic.

Cameron, come saprete, tra un film e l'altro (del resto ne fa pochi) ha avviato una vera e propria carriera di esploratore sottomarino, e non perde letteralmente un'occasione per tornare nel suo secondo habitat naturale preferito dopo il set cinematografico: "Sono le creature più misteriose sulla Terra", dice Paul Rudd nel trailer del documentario, che potete trovare all'interno dell'articolo. "Sono menti geniali. Mutaforma. Sono così incredibilmente alieni, eppure più simili a noi di quanto avremmo mai potuto immaginare. Sono entusiasta di lavorare con James Cameron e il team Nat Geo per approfondire il nostro legame con l'oceano e tutte le sue curiose creature."

Il documentario sarà composto da tre parti e uscirà il 21 aprile su National Geographic, per poi arrivare anche in streaming su Disney+ dal giorno successivo. Per altri contenuti scoprite tutte le nuove uscite Disney dal 2024 al 2031.