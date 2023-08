James Cameron contro Sylvester Stallone: 'Quel Rambo 2 non l'ho scritto io'

I diversi contributi che James Cameron e Sylvester Stallone hanno dato al mondo del cinema sono incomparabili e senza pari, ma non tutti sanno che quando hanno provato a lavorare insieme per Rambo 2 le cose non sono filate esattamente lisce.

Comprensibilmente, considerate le forti personalità di cui si sta parlando, James Cameron e Sylvester Stallone non si sono propriamente sopportati nel corso della pre-produzione del film, al punto che alla fine l'autore di Titanic e Avatar, allora (nel 1985) già sulla cresta dell'onda per il successo del primo Terminator (1984), decise di prendere le distanze da Rambo 2. Colpa della sceneggiatura, e soprattutto delle riscritture compiute da Stallone sul copione firmato da Cameron, a detta dell'autore molto diverso da quello arrivato poi sul grande schermo.

“Ammiro il successo del film e sono felice per tutte le persone coinvolte, ma quando ne parlo devo sempre prenderne le distanze perché non è il film che ho scritto" dichiarò Cameron in un'intervista di qualche tempo fa. "Quel film è stato sostanzialmente riscritto da Sylvester Stallone. La sceneggiatura che ho scritto io era piuttosto violenta, è vero, ma non in modo così amorale. In realtà, so molto poco di Stallone, perché il mio lavoro con lui sostanzialmente ha resistito la durata di un pranzo. Fu organizzato questo incontro per discutere la sceneggiatura, e Stallone mi disse: 'Penso che dovresti metterci dentro una ragazza'".

