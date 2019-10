James Cameron svela il tema principale della nuova trilogia di Terminator

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Terminator: Destino Oscuro, James Cameron ha svelato quale sarà il tema principale della nuova trilogia che (incassi permettendo) porterà avanti la storia del franchise.

"Sento che una delle mie principali motivazioni per questo film, o ritorno (si spera) al franchise, sia stata l'esplorare il rapporto umano con l'intelligenza artificiale" ha detto il regista, qui in veste di produttore, durante una recente intervista con Collider: "Non credo che l'abbiamo fatto in Destino Oscuro. Sento che abbiamo preparato il palco per un'esplorazione che potrebbe svolgersi in un secondo e terzo film. E sappiamo esattamente dove porteremo quell'idea. L'idea del primo film è che tutto questo continuerà ad accadere. I nomi cambieranno, ma il conflitto base continuerà a verificarsi fino a quando non verrà risolto in un modo o nell'altro. Perciò credo che abbiamo apparecchiato il tavolo e se, come ho detto, ne avremo l'opportunità, sappiamo dove portare la storia in modo che non diventi..."

Cameron ha poi aggiunto: "L'importante è partire in modo semplice e poi sviluppare la storia, elaborare una serie di film. Se sono fatti dalle stesse persone con la stessa filosofia, allora si può fare un arco narrativo diviso in più film. Ma detto questo, credo che Destino Oscuro funzioni molto bene anche come storia unica."

La storia che coprirà l'intera trilogia è già stata elaborata: "Abbiamo pensato molto riguardo al futuro, e più o meno sappiamo dove sta andando la trama perché ne avevamo in mente anche altre. Non so se avete notato, ma nei crediti ci sono anche Chic Egli e Josh Friedman perché abbiamo pensato con loro ad un arco narrativo di tre film prima di concentrarci sul primo, che è Destino Oscuro. Quindi c'è davvero una trama che attraversa tutti e tre i film, se ci arriveremo."

Il film debutterà nelle sale italiane il 31 ottobre. Per altre notizie vi rimandiamo all'accoglienza della critica e al retroscena sulle imprecazioni di Linda Hamilton.