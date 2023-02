James Cameron supererà Steven Spielberg come regista di maggior successo della storia?

Quanto manca a James Cameron per superare Steven Spielberg e diventare il regista di maggior successo della storia? I numeri parlano chiaro, e nei prossimi anni il regista di Avatar: La via dell'acqua potrebbe davvero diventare 'il re del mondo'.

Forse qualcuno di voi sa già che da diversi anni ormai Steven Spielberg è il regista di maggior successo della storia del cinema, imbattuto con un incasso totale, tra tutti i film realizzati nel corso della sua carriera, di 10 miliardi di dollari. Con il successo planetario di Avatar La via dell acqua, che ha superato Titanic diventando il terzo maggior incasso della storia del cinema, la situazione si è rapidamente ribaltata in favore di James Cameron, che adesso tra tutti i film realizzati nell'arco della propria carriera (un numero decisamente inferiore rispetto a quelli di Spielberg: 8 contro i 34 dell'amico) è già arrivato ad un totale di 8 miliardi di dollari incassati.

A parte gli 'spiccioli' incassati con i suoi primi film, ovvero Terminator, Aliens, Terminator 2, The Abyss e True Lies, James Cameron deve la sua fortuna soprattutto ai kolossal Titanic, Avatar e Avatar: La via dell'acqua, che hanno incassato rispettivamente 2,4 miliardi, 2,9 miliardi e 2,5 miliardi: considerando però che Avatar: The Way of Water sarà solo il primo di ben quattro nuovi sequel della saga, e che Spielberg negli ultimi anni ha rallentato non poco dal punto di vista degli incassi, è altamente probabile che già con il prossimo Avatar 3 James Cameron possa superare Spielberg e sforare il tetto dei 10 miliardi totali, diventando in questo modo il regista di maggior successo della storia del cinema.

A proposito, scoprite i piani per i prossimi sequel di Avatar diffusi dal co-produttore della saga Jon Landau.