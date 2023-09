James Cameron stupisce tutti con The Abyss 4K e racconta: 'Sono quasi morto per il film'

In attesa dei prossimi aggiornamenti su Avatar 3, in queste ore il regista James Cameron è apparso a sorpresa al Beyond Fest di Los Angeles per presentare in anteprima assoluta la nuova versione 4K di The Abyss in un'edizione speciale di 2 ore e 51 minuti.

The Abyss in 4K era stato annunciato da James Cameron qualche tempo fa e dovrebbe esordire sul mercato nei prossimi mesi insieme all'home-video 4K di Titanic, e durante il Q&A successivo alla proiezione speciale l'autore ha spiegato: "Tutto il mastering è finito e penso che il film arriverà molto presto - un paio di mesi o qualcosa del genere. C’è molto materiale aggiuntivo che stanno inserendo e sarà disponibile anche in streaming. Ma ci siamo presi il nostro tempo perché volevo farlo bene."

The Abyss venne girato in una centrale nucleare abbandonata a Gaffney, nella Carolina del Sud, e richieste al cast mesi di preparazione e addestramento per svolgere le riprese subacquee richieste dalla sceneggiatura. Nel rivivere i ricordi del set, James Cameron ha casualmente affermato di essere quasi morto durante la produzione. “Avevamo gli ‘angeli’, che erano i sommozzatori di sicurezza e ognuno di loro era assegnato ad uno o due attori e li teneva d’occhio costantemente. Ma il fatto è che nessuno stava tenendo d'occhio me! Stavamo lavorando a circa 20 metri di profondità, e una volta per poter spostare la cinepresa sul fondale ho indossato dei pesi intorno ai piedi, senza pinne, e una cintura pesante intorno alla vita. A un certo punto ho iniziato a sentire l'allarme del serbatoio dell'aria, aveva iniziato a suonare perché stavo rimanendo senza ossigeno. Mi sono reso conto di essere da solo lì sotto, nessuno mi stava guardando. La cosa buffa è che Al Giddings, il direttore della fotografia, era stato coinvolto in un incidente subacqueo e si era fatto esplodere entrambi i timpani, quindi era sordo come un palo, e per di più stava lavorando dandomi le spalle. Quando se ne sono accorti hanno tentato di riportarmi su troppo velocemente, ma sapevo il fatto mio e sapevo che devi risalire piano piano per evitare embolie e cose del genere. Il tipo della sicurezza non mi lasciava andare, e non avevo modo di dirgli che il regolatore non funzionava, così gli ho dato un pugno in faccia e ho nuotato in superficie. Alla fine sono sopravvissuto."

