James Cameron spendaccione: tutte le volte che ha prodotto il film più costoso di sempre

In queste ore è arrivata la notizia che, con un budget stimato di 400 milioni di dollari più future spese promozionali, Avatar La via dell acqua sarà il film più costoso mai fatto, con un budget superiore a quello di Avengers: Endgame e Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides.

La notizia è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno in quanto in precedenza il budget di Avatar 2 era stato indicato a 250 milioni di dollari, ma stando all'Hollywood Reporter i costi di produzione sono aumentati tra il 2020 e il 2022 a causa della pandemia. James Cameron in effetti aveva anticipato che per andare in profitto Avatar 2 dovrà incassare minimo due miliardi a livello globale, ma lui di spese folle ne sa qualcosa.

Nel corso della sua carriera, infatti, James Cameron ha realizzato il film più costo di sempre per ben tre volte: la prima volta lo fece con Terminator 2 Il giorno del giudizio, che a causa degli avveniristici effetti speciali sviluppati dallo stesso Cameron arrivò ad un budget di circa 100 milioni di dollari che all'epoca, nel 1991, fu etichettato come il più alto di sempre; la cosa si ripeté con l'action True Lies, che nel 1994 divenne il primo film a superare i 100 milioni di dollari di budget; infine, successivamente, Titanic costò 200 milioni, un altro record.

Anche il primo Avatar, chiaramente, fu un titolo molto costoso: senza contare le spese di marketing, arrivò ad un budget di circa 235 milioni di dollari ... che però all'epoca non rappresentò un record, dato che la Disney per Pirati dei Caraibi: Alla fine del mondo aveva sborsato 379 milioni: fino ad Avatar 2 è stato questo il film più costoso di sempre, (circa) a pari merito con Avengers: Endgame, che invece ha un budget di produzione stimato tra i 350 e 400 milioni.

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia il 14 dicembre.