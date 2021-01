James Cameron: quanti soldi hanno incassato i suoi film?

Dopo aver co-scritto e prodotto Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez e Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller, entrambi non troppo soddisfacenti ai botteghini mondiali, James Cameron ha continuato a lavorare alacremente ai restanti quattro capitoli della monumentale saga cinematografica di Avatar.

Un regista, Cameron, da sempre amante della tecnologia e capace di pazientare a lungo, prima di tornare al cinema dietro la macchina da presa. Non è un caso che nel corso di quasi quarant'anni di carriera il regista abbia diretto appena 8 film, anche se quattro sono divenuti cult, di cui due considerati alcuni dei sequel migliori della storia del cinema di genere e due finiti nella Top 3 dei maggiori incassi della storia del cinema.



Ma quanto hanno incassato per l'esattezza i suoi film? Il primo Terminator, uscito nel 1984, guadagnò 78 milioni di dollari (erano altri tempi), mentre Terminator 2 incassò nel 1991 la bellezza di 520 milioni di dollari a fronte di un budget di 102 milioni. Nel mezzo, nel 1986 uscì Aliens, che incassò 131 milioni di dollari, seguito nel 1989 da The Abyss, che se ne portò invece a casa 90.



Nel 1994 uscì True Lies, che finì la sua corsa cinematografica con 378 milioni di dollari, e poi nel 1997 Titanic sbancò tutti i botteghini incassando due miliardi di dollari, ingigantitisi con l'uscita in 3D e arrivati a 2 miliardi e 471 milioni di dollari. Avatar, lo sappiamo, rimase a lungo in cima alla classifica dei titoli con il più alto incasso della storia con i suoi 2 miliardi e 790 milioni di dollari.