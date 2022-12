James Cameron è sicuro: Avatar è il mio Star Wars e il mio Il signore degli anelli

James Cameron è tornato con Avatar La via dell acqua, il suo primo lungometraggio in tredici anni nonché primo passo verso un nuovo universo narrativo che l'ambizioso regista spera possa lasciare un segno nella cultura di massa come hanno fatto prima di lui Star Wars e Il signore degli anelli.

E' il termine di paragone che l'autore canadese ha utilizzato durante una conversazione con il collega regista Robert Rodriguez - che per Cameron ha diretto l'amatissimo Alita: Angelo della battaglia - per la famosa rubrica di Variety 'Directors on Directors', nella quale due registi si confrontano intervistandosi a vicenda: nel corso della chiacchierata, James Cameron ha descritto le sue ambizioni per i sequel di Avatar, citando in particolare i franchise di Star Wars e de Il Signore degli Anelli.

"È pericoloso raccontare una storia con molti personaggi perché può mancare di concentrazione. Ma ho accettato questa sfida. In questo film abbiamo un paesaggio epico a fare da sfondo ad una narrazione epica. Stavo cercando di emulare un universo come 'Star Wars' o 'Il signore degli anelli'. Il mio obiettivo è creare un mondo persistente, un universo narrativo in cui le persone possono tornare anno dopo anno e divertirsi nel corso del tempo. Se guardi un film come Il signore degli anelli, con tutte quelle trame multiple e quella valanga di personaggi super-interessanti, ecco quello è il mio obiettivo. Ma in quel caso avevano una guida, i libri, al contrario del mio progetto: io ho dovuto scrivere il mio personale 'Silmarillion' sotto forma di appunti. Ma non l'ho fatto da solo, non potevo: sapevo che avrei fatto più film di Avatar, quindi ho creato una piccola stanza di sceneggiatori come quelle che si utilizzano per le serie televisive".

Per altri contenuti, ecco l'esilarante soluzione di James Cameron per la pausa pipì di Avatar 2.