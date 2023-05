James Cameron sta scrivendo un nuovo Terminator, ma vuole capire come si evolverà l'AI

Sono giorni a dir poco interessanti per essere fan di James Cameron: dopo aver dato un'occhiata a tutti i film di James Cameron in uscita in home-video nel 2023, in queste ore si è parlato anche di un nuovo film della saga di Terminator attualmente in fase di scrittura.

Secondo quanto riportato, sarebbe stato James Cameron in persona a fare l'annuncio durante un panel alla Dell Tech World, svelando che il nuovo film è stato ispirato dalla crescita dell'Intelligenza Artificiale. "Quindi James Cameron ha appena detto alla folla di Dell Tech World che ha iniziato a scrivere un nuovo film di Terminator circa tre mesi fa, ma ha anche aggiunto che vuole vedere come si evolverà questa tecnologia prima di continuare i lavori", ha rivelato un utente di Twitter durante l'evento.

È particolarmente interessante venire a sapere che James Cameron ha iniziato una sceneggiatura per un nuovo Terminator, dato che l'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto circa il futuro della saga aveva riguardato un possibile reboot del primo Terminator. Ricordiamo che l'autore è impegnato nella realizzazione dei prossimi sequel di Avatar, che dovrebbero tenerlo impegnato fino al 2028 se non oltre, e recentemente è stato fatto il suo nome anche per l'attesissimo Alita: Angelo della Battaglia 2 e per il progetto di lunga data Last Train from Hiroshima, dunque qualora questo nuovo Terminator dovesse concretizzarsi probabilmente ci sarà da aspettare parecchio.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Nel frattempo, scoprite tutti i contenuti speciali di Avatar: La via dell'acqua in arrivo in home-video.