James Cameron confessa: 'Mi piacciono i film di Resident Evil, sono ben fatti'

In tempi di pandemia globale, nemmeno il regista di Titanic e Avatar James Cameron può esimersi dalle serate in famiglia dove anche i figli possono scegliere quale film guardare. Ma quando la parola spetta a lui... Beh, forse una delle sue scelte potrebbe sorprendervi.

A quanto pare, infatti, Cameron avrebbe raccontato a Empire di avere un debole per l'adattamento di un certo videogame...

"Uno di quei film che si potrebbero considerare dei guilty pleasure, ma che io trovo siano in realtà fatti molto bene è Resident Evil" ha rivelato, facendo riferimento al film di Paul W.S. Anderson del 2002 con Milla Jokovich e Michelle Rodriguez.

E a proposito di quest'ultima, presente anche nei cast di alcuni suoi progetti come Avatar e Alita: Angelo della Battaglia (di cui Cameron è produttore), il regista ha affermato: "Guardare Michelle Rodriguez in quel film, muoversi come questa ferale creatura... Mi riempie di gioia".

Intanto, alla propria prole James Cameron sta cercando di impartire anche qualche lezione sulla storia del cinema...

"Sto cercando di organizzare queste serate cinema con i miei figli, ma i loro gusti sono così diversi dai miei" ha confessato "Ma cerco comunque di espandere un po' i loro orizzonti. L'altra sera erano in vena di film Western, e io ho suggerito 'Che ne dite de Il Grinta con John Wayne?' e loro mi hanno risposto 'Chi è John Wayne?'. Allora ho deciso 'Ok, ci vediamo Il Grinta'. Lo hanno adorato. Le mie figlie adolescenti hanno una passione per i cavalli, e ora sanno chi è John Wayne".

Cameron dovrebbe tornare a breve sul set per terminare le riprese di Avatar 2.