James Cameron rivela: 'Il mio remake di Viaggio allucinante con Del Toro è in arrivo'

Mentre la Disney mostrava un nuovo concept art del parco a tema di Avatar, il regista James Cameron volava a Parigi in qualità di ospite d'onore de La Cinemateque, dove ha tenuto una masterclass per il pubblico presente.

Durante le sessione Q&A di rito, il regista di Avatar e Titanic ha fornito un aggiornamento su un suo famoso progetto di lunga data, il remake di Viaggio allucinante, classico della fantascienza del 1966 diretto da Richard Fleischer e legato a doppio filo all'omonimo romanzo di Isaac Asimov (i due progetti nacquero insieme, ma il libro uscì con diversi mesi di anticipo e molti lo reputano erroneamente la fonte di ispirazione del film). Secondo Cameron, il suo remake di Viaggio allucinante arriverà molto presto: "Lo stiamo sviluppando da diversi anni e prevediamo di portarlo avanti in via definitiva molto presto. Raquel Welch non è disponibile, ma pensiamo di poter fare un bel film."

Raquel Welch ha recitato nell'avventura fantascientifica originale del 1966, in cui uno scienziato scopre una tecnologia in grado di miniaturizzare la materia rimpicciolendo gli esseri umani. Cameron è stato coinvolto in questo progetto fin dalla fine degli anni '90 e arrivò addirittura a scrivere una sceneggiatura, ma dopo aver completato Titanic iniziò a concentrarsi su Avatar e, intorno al 2016, assunse Guillermo Del Toro per dirigerlo. Dal canto suo il regista messicano non si è ancora arreso: ha riaffermato il suo interesse per il progetto circa tre anni fa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Avatar 3 uscirà il 18 dicembre 2025. Per altri contenuti leggete tutto quello che sappiamo su Avatar 3.

DUNE: PARTE DUE 2 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su