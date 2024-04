James Cameron ha riscritto Terminator per Arnold Schwarzenneger: 'Ecco perché lo scelsi'

La collaborazione tra James Cameron e Arnold Schwarzenegger è una delle più famose nella storia del cinema: in queste ore il regista ha parlato della nascita di Terminator alla Cinemateque di Parigi, svelando nuovi dettagli sul casting della star.

"Non conoscevo affatto Arnold, ma non mi sembrava un attore verbale", ha detto Cameron durante la sua masterclass. “Era più un fatto di presenza fisica. Lui veniva da Conan, e quando ci incontrammo ricordo che lo guardai parlare, durante la riunione: guardavo il suo viso, un viso così singolare con una volontà quasi indomabile dei suoi lineamenti, quasi un panorama brutale. E pensavo che avrebbe potuto interpretare Terminator, anzi che sarebbe stato perfetto. Il problema era che, inizialmente, l'idea di Terminator era di dare al personaggio l'aspetto di persona comune: avevo in mente questa immagine del Terminator che si confondeva facilmente in una folla di persone, un tipo qualunque in grado di passare inosservato. Beh, Arnold non passa inosservato. Quindi ho letteralmente riscritto la storia del film nella mia mente mentre parlavo con lui."

Il regista ha ricordato anche la lavorazione del film sul set e le sue note di regia ad Arnold Schwarzenegger: "Gli ho detto di comportarsi come uno squalo. Gli dissi: 'I tuoi occhi si muovono, ma non sprechi energia finché non è necessario'. Il giorno successivo ho guardato solo i suoi primi piani, ed ero ammaliato: era così incredibilmente preciso nei suoi movimenti. È stato allora che ho capito di avere un film, perché avevo il mio personaggio. Non era più Conan, era Terminator."

