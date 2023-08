James Cameron rischiò la carriera per Titanic? 'Pensavo fosse finita'

Il ritorno di Titanic al terzo posto del box office la dice lunga sul successo della pellicola di James Cameron, eppure a immaginare un possibile fallimento erano non soltanto gli spettatori, ma anche il regista stesso: Cameron pensava addirittura che la sua carriera stesse per giungere al termine.

"Quando ero negli ultimi mesi di realizzazione" ha ricordato, "sapevo che la mia carriera era finita, che non avremmo guadagnato un centesimo, che il tesoro della 20th Century Fox ne sarebbe uscito profondamente ammaccato e che non sarei mai stato perdonato per il resto della mia vita". A un ragionamento simile hanno contribuito di numerosi ritardi, le intossicazioni alimentari sul set e, soprattutto, le accuse sulla sicurezza del progetto. Come se non bastasse, Kate Winslet di Titanic rischiò di morire davanti a James Cameron.

Ovviamente, col tempo si è ricreduto. "Pensavo che sarebbe stato come tutti gli altri miei film" ha continuato. "Come Aliens, Terminator o True Lies, avrebbe riscosso il suo successo, per poi finire nel dimenticatoio. Ma Titanic tende a non farlo".

Scritto, diretto, prodotto e co-montato da James Cameron, Titanic ripercorre la tragedia della nave RMS Titanic, realmente naufragata in data 15 aprile 1912, e il legame sentimentale tra due passeggeri. Nel cast, ricordiamo Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Gloria Stuart e Billy Zane, a cui si aggiunge la splendida colonna sonora di James Horner.

Il presagio di Cameron viene screditato dall'impatto culturale del film, ma, per chi non ne fosse ancora convinto, basti ricordarne i riconoscimenti principali: undici Premi Oscar, quattro Golden Globe e sette Satellite Award, senza contare l'incasso complessivo di ben 2 miliardi e 264 milioni di dollari – il terzo più alto nella storia.