James Cameron rinunciò a True Lies 2 dopo l'11 settembre: 'Non mi sentivo a mio agio'

True Lies non è sicuramente il primo film che ci viene in mente quando pensiamo ad un regista come James Cameron, ad oggi infatti nella cultura popolare la sua figura viene maggiormente associata a pellicole come Terminator o Avatar. Eppure, tra questi grandi film, c'è stato anche altro.

La pellicola di genere comico con protagonista Arnold Schwarzenegger infatti, non ebbe assolutamente lo stesso successo di altre opere di Cameron. Il film fu anzi aspramente criticato per il suo essere eccessivamente violento e persino misogino.

Tuttavia il film riscosse comunque un buon successo tra il pubblico, al punto che si pensava che le porte per un seguito sarebbero state facilmente apribili, tuttavia non è stato così a causa degli eventi dell'11 settembre 2001.

Durante un'intervista al regista da parte di A Aint It Cool News, quest'ultimo ha dichiarato: "Non ci sono piani per True Lies 2. Sono sempre pronto per una buona commedia d'azione, ma dopo l'11 settembre non mi sono più sentito a mio agio nel generare risate con terroristi islamici armati con il nucleare. True Lies, nonostante lanci un messaggio d'avvertimento, è anche e soprattutto un prodotto fatto in un tempo d'innocenza".

Voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo qui la nostra recensione di Avatar: La Via Dell'Acqua, ultimo grande film di James Cameron. Oltretutto, sapevate che Schwarzenegger ha rischiato di morire?