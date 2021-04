James Cameron, il regista di Avatar confessa:"Amo l'esperienza cinematografica"

James Cameron è stato ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon per parlare di alcune delle sue più grandi passioni: l'oceano e i film. Cameron è stato intervistato tramite Zoom in diretta dalla sua sala di montaggio di Wellington, in Nuova Zelanda. Gli spettatori hanno potuto scoprire alcuni dettagli del sequel di Avatar.

Cameron ha dichiarato che il prossimo film di Avatar sarà molto più 'oceanico' del precedente:"Molte delle nostre scene sono nell'oceano, quindi sto mescolando le cose che amo. Fare Avatar e andare nell'oceano, amo tutto questo".



Un'altra passione di James Cameron? Il cinema, ovviamente. Nello specifico, l'esperienza cinematografica. Quando gli è stato chiesto se i record al box-office sono importanti per lui, Cameron ha risposto:"Quello su cui dobbiamo davvero concentrarci è tornare al cinema. Speriamo di poter ancora avere film del genere... Preghiamo che i cinema siano lì, dopo questa pandemia e questo passaggio allo streaming". Nel sequel di Avatar torneranno diversi volti noti del cinema del regista. Kate Winslet ha confessato che tornare a lavorare con James Cameron è stato straordinario.

Ultimamente Hollywood ha visto chiudere alcuni cinema storici, come gli Arclight Cinemas di Los Angeles, che non riapriranno a breve.

Che James Cameron stia pensando di aiutare economicamente un cinema iconico di L.A. come il Cinerama Dome?



Pochi giorni fa James Cameron ha raccontato perché minacciò di licenziare gli sceneggiatori del film.