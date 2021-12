James Cameron propone un esperimento: La stessa storia come film di 2 ore e serie di 6 ore

Dopo aver rivelato di aver vissuto in una foresta pluviale col cast di Avatar 2 per preparare i suoi prossimi film, nel corso di una nuova intervista/conversazione con Denis Villeneuve pubblicata da Variety James Cameron ha proposto un interessante esperimento di visione.

Chiacchierando con il regista di Dune sul futuro del cinema e della narrazione, Cameron ha dichiarato: "Mi piace il cambiamento. Sono un bambino degli anni '60. Mi piace quando le cose diventano caotiche. Penso che quello che potremo avere in futuro sia una sorta di cinema espanso. Vorrei provare a fare un film che duri contemporaneamente sei ore e due ore e mezza. Mi spiego meglio: lo stesso film, con la durata scelta dal pubblico. Puoi riprodurlo in streaming, a casa tua, e avere una storia lunga da sei ore, oppure puoi andare al cinema per vivere una versione dello stesso film più condensata, e quindi più frenetica. Lo stesso film. Ma una versione è lunga come un romanzo, l'altra è immediata come un racconto. Perché no? Proviamo ad usare queste piattaforme in un modo totalmente nuovo".

Cosa ne pensate di questo esperimento? L'idea di James Cameron sembra molto interessante, e un drastico passo in avanti rispetto a quanto Quentin Tarantino aveva già fatto qualche tempo con la versione estesa di The Hateful Eight, il cui montaggio da quattro ore venne riprodotto in esclusiva su Netflix. Diteceli la vostra nei commenti.

Nel frattempo, guardate la nuova immagine di Avatar 2: il film ha una data d'uscita fissata per dicembre 2022.