James Cameron promuove Dune 2: 'Cinema puro' E svela un segreto su Denis Villeneuve

Oltre ad aver promesso novità in arrivo per il suo remake di Viaggio Allucinante con Guillermo Del Toro, durante la sua masterclass alla Cinemateque di Parigi il regista James Cameron ha avuto modo di discutere anche del film del momento, ovvero Dune 2 di Denis Villeneuve.

L'opinione di Cameron, ampiamente considerato un maestro indiscusso della fantascienza, ci interessa particolarmente, dato che tra le nostre prime reazioni al film Warner Bros avevamo promosso Dune 2 come una risposta materica al digitale di Avatar 2, e ora finalmente possiamo scoprire il giudizio del diretto interessato. Neanche a dirlo, James Cameron è stato un grande fan di Dune 2, e tanto che nel parlare del film ha 1) lanciato qualche frecciatina alla versione originale di David Lynch e 2) svelato un segreto personale che lo lega a Denis Villeneuve.

"L'adattamento di David Lynch è stato molto deludente, per me. In quel film a mio avviso mancava tutta la forza del romanzo di Frank Herbert. I film di Villeneuve sono molto più convincenti, invece. I personaggi sono delineati, sono molto identificabili. È cinema puro. Parlo regolarmente con Denis, da regista a regista. Se posso dirlo, registriamo le nostre conversazioni, come Truffaut e Hitchcock."

Magari un giorno vedremo un film di queste interviste, come accadde col mitico Hitchcock/Truffaut di Kent Jones? Sperare non costa nulla. Nel frattempo, vi ricordiamo che Dune 3 è ufficialmente in lavorazione presso Legendary Pictures.

