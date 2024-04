James Cameron: 'Prima di Terminator non sapevo nulla di armi, poi ho scoperto l'America'

Oltre ad aver lodato Dune 2 di Denis Villeneuve definendolo 'cinema puro', nel corso della sua masterclass tenuta alla Cinemateque di Parigi James Cameron ha parlato anche della genesi di Terminator.

Rispondendo alle domande del pubblico presente, dopo la proiezione da tutto esaurito del primo Terminator, l'autore ha raccontato la genesi del progetto e ha parlato anche del suo rapporto con le armi da fuoco, un must per ogni Terminator che si rispetti: "Ho pensato che non avevamo i soldi per un designer e che potevo disegnare personalmente, quindi che diavolo lo feci. Ho disegnato tutto e ho realizzato lo storyboard del film in modo molto, molto meticoloso. La sceneggiatura era piena di armi, cosa che si rivelò un problema per me: semplicemente non sapevo nulla di armi. E poi ho pensato: ‘Questa è l’America, posso semplicemente andare a comprarle!’”

Il regista ha anche scherzato che, nonostante la quasi totale inesperienza, ironicamente il suo primo film fu anche quello in cui andò tutto liscio, al livello produttivo, cosa che non sarebbe mai più accaduta in seguito: "Ironia della sorte, il mio primo film è stato quello che avevo preparato meglio, e in generale è andato tutto bene nonostante fossi letteralmente un esordiente. È buffo pensare che da lì in poi non mi è mai più accaduta una cosa simile. Ripenso ad alcuni film che ho realizzato in seguito e, a dirla tutta, non so se li farei adesso. Parlo anche da un punto di vista tematico: ad esempio il feticismo delle armi che c'è in Terminator, non lo riproporrei oggi. Ciò che sta accadendo con le armi nella nostra società mi fa rivoltare lo stomaco.”

Sempre dalla Cinemateque, James Cameron ha confermato che il remake di Viaggio allucinante con Guillermo Del Toro è ancora in sviluppo e potrebbe arrivare 'molto presto'.

DUNE: PARTE DUE 3 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su