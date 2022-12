James Cameron su un possibile cinecomic Marvel o DC in futuro: 'Amo Spider-Man, però...'

James Cameron è probabilmente uno dei più grandi, se non il più grande, nel panorama dei kolossal action. E gran parte di questo mercato è ormai occupato dai cinecomic. Da tempo ci si chiedeva se fosse interessato a realizzarne uno per Marvel o DC. Lui fa il nome di un personaggio ma offre anche una risposta definitiva.

Il regista del primo Avatar ha trascorso gli ultimi tredici anni della sua vita lontano dal grande schermo, lavorando indefessamente alle sceneggiature di tutti e quattro i sequel programmati di qui al 2028, uno ogni due anni, sempre ammesso che le cose vadano al meglio per il botteghino dall’ormai imminente 14 dicembre. Tutti i suoi sforzi sono attualmente dedicati a quella che potrebbe diventare la nuova saga del XVI secolo. Staremo a vedere, sicuramente l’hype è a mille anche per delle clamorose aggiunte dell’ultimo minuto: in particolare The Weeknd alla colonna sonora, recentemente svelato.

Ma ci potrebbe essere un futuro per Cameron nel mondo dei cinecomic? O meglio, ci potrebbe essere un futuro una volta concluso questo lavoro decennale, mastodontico, su Avatar? In caso se ne riparlerebbe per il 2030, ma anche per allora Cameron potrebbe non essere affatto interessato. O lo stesso mercato dei cinecomic potrebbe essere saturo e di scarso interesse, di qui a dieci anni. Sia come sia, lui una riposta più o meno definitiva l’ha offerta in esclusiva ai microfoni di ComicBook, mettendo però fin da subito le mani avanti perché non suonasse un’avversità nei confronti di quei prodotti.

Cameron ha infatti anticipato: "Voglio solo dire fin sa subito che non ho intenzione di dissentire o andare contro alla Marvel o al DC Universe. Detto questo, non ho alcun interesse a dirigere un cinecomic. Avevo un certo interesse per Spider-Man diversi anni fa, ma si trattava di un unicum. Un amore personale per Spider-Man. Ma quel campo è stato battuto da altre persone molto talentuose". Discorso chiuso quindi? Cameron ha concluso spiegando che sarà già molto impegnato su qualunque cosa venga dopo La via dell’acqua, visto che ora ha aperto addirittura alla possibilità di una serie su Avatar.

Voi lo volete nudo e puro sui suoi interessi o lo vorreste invece dietro la regia di un cinecomic? Se doveste citare un personaggio fra mille, quale gli affidereste? Ditecelo nei commenti!