James Cameron sui pericoli dell'AI: 'Ho già provato ad avvertirvi con Terminator'

Tra i tanti progetti in cantiere, James Cameron sta scrivendo anche un nuovo film della saga di Terminator, ma che cosa ne pensa l'autore, così inserito nel mondo della tecnologia, dei progressi e dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale?

Il regista premio Oscar, 68 anni, in una recente intervista a CTV News ha reso note le sue opinioni sul dibattito riguardante l'intelligenza artificiale, un tema scottante ora come ora soprattutto ad Hollywood, dato che si trova al centro dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori contro gli studios. Durante la conversazione, Cameron ha fatto riferimento al suo film del 1984, Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger nei panni di un cyborg assassino.

"Vi avevo avvertito già nel 1984 ma non mi avete ascoltato", ha detto Cameron a CTV News. "Oggi condivido assolutamente la preoccupazione di molti nei confronti dell'intelligenza artificiale, la cui tecnologia potrebbe anche spingersi troppo oltre. Penso che il pericolo più grande, ovviamente, sia armare queste intelligenze artificiali e credo che nei prossimi anni la tecnologia dell'AI diventerà l'equivalente della vecchia corsa agli armamenti nucleari, ma con armi dotate di intelligenza artificiale: la cosa brutta è che se non lo facciamo noi per primi probabilmente lo faranno gli altri, e quindi prevedo un'escalation da questo punto di vista", ha concluso il regista di Avatar e Titanic.

