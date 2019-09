James Cameron pensa che il successo di Endgame 'sia un buon segno' per i sequel di Avatar

Con lo stratosferico incasso mondiale di 2 miliardi e 796 milioni di dollari, Avengers: Endgame dei fratelli Russo è diventato il film con il maggior incasso della storia del cinema (senza inflazione), superando l'Avatar di James Cameron, regista che si è comunque detto "sollevato" dalla vittoria dei Marvel Studios.

Non per i motivi che pensate, ad ogni modo, che potrebbero avere a che fare con il peso della corona o delle aspettative dei prossimi e annunciati sequel, da Avatar 2 ad Avatar 5, perché il successo di Avengers: Endgame, secondo il regista, è buon segno per il futuro successo dei sui film. Si spiega comunque meglio, Cameron:



"Avengers: Endgame è la prova dimostrata che le persone continueranno ad andare al cinema anche nel prossimo futuro. La cosa che mi spaventava di più nel girare Avatar 2 e Avatar 3 era il fatto che il mercato sarebbe potuto mutare così tanto da far perdere ogni tipo di entusiasmo al pubblico di andare in sala e guardare un film al buio con un gruppo di estranei. I miei sequel riusciranno a creare quel tipo di connessione? Chi lo sa. Sicuramente ci stiamo provando. Forse riusciremo, forse no, ma il punto è che è ancora possibile crearla. Sono felice di constatarlo, specie in uno scenario dove a causa della disponibilità immediata dei servizi di streaming online sarebbe già potuta non esistere più".



Avatar 2 è atteso nelle sale il 17 dicembre 2021.