James Cameron è orgoglioso del celebre trailer spoiler di Terminator: 'Fu una mia scelta'

In questi giorni James Cameron sta nuovamente dominando le classifiche mondiali del box office con Avatar 2 e Titanic, che probabilmente finiranno con l'interscambiarsi il terzo posto all-time in settimana, e di conseguenza anche altri titoli della sua carriera sono tornati al centro dell'attenzione.

In particolare, il pubblico spoiler-fobico della contemporaneità ha riscoperto il trailer di Terminator 2: Il giorno del giudizio, che appunto svelava al suo interno il grosso colpo di scena intorno al quale era costruita tutta l'idea di James Cameron per il sequel dell'originale Terminator: il colpo di genio che vede il Terminator di Arnold Schwarzenegger tornare indietro nel tempo per salvare Sarah Connor, un ribaltamento rispetto al primo episodio nel quale invece il Terminator aveva l'obiettivo di ucciderla (spoiler?).

Tuttavia, anche oggi James Cameron difende la sua idea, confermando che non gli fu imposta da nessuno dei piani alti perché il era lui stesso alla guida totale del marketing: "Tutti noi abbiamo avuto le nostre battaglie in questo settore, ma il caso di cui parli non fu affatto una battaglia. I ragazzi della Carolco, Mario Kassar e Andy Vajna, sono stati dei buoni partner con me su Terminator 2, e alla guida del marketing c'ero io: la decisione di mostrare Arnold come il buono di turno già dal trailer fu mia. Non era un colpo di scena in stile Sesto Senso, che viene rivelato solo alla fine del film: il suo nuovo ruolo come Terminator viene svelato nel primo atto, e ho sempre pensato che il tuo elemento narrativo più forte deve essere usato come punto principale della campagna promozionale."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarvi, vi rotoliamo che recentemente James Cameron ha anticipato la possibilità di un nuovo film di Terminator.