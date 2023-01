James Cameron l'ha fatto di nuovo: Avatar: La via dell'acqua supera i 2 miliardi

Se in Italia in queste ore Avatar La via dell acqua è stato superato dal nuovo film di Me contro Te cedendo per la prima volta il primo posto dal 14 dicembre scorso, James Cameron può festeggiare il raggiungimento dei 2 miliardi a livello globale.

Molti la ritenevano una missione impossibile dopo la pandemia, molti hanno definito una pazzia fare di Avatar una saga dopo tutti questi anni, e qualcuno sotto sotto ha anche sperato nel fallimento del progetto: alla fine, come sempre, ha avuto ragione James Cameron, che con questo nuovo record al botteghino diventa il primo regista nella storia del cinema a portare ben tre diversi film oltre la soglia dei due miliardi di dollari...e per tre volte consecutivamente (chi scrive, comunque, sui canali di Everyeye aveva profetizzato il successo di Avatar 2 in tempi non sospetti).

Avatar: La via dell'acqua è anche il primo film a raggiungere i 2 miliardi di dollari nel botteghino post-pandemia, un risultato che il successo esplosivo di Spider-Man: No Way Home non è riuscito ad ottenere neppure con una istantanea riedizione a settembre 2022, quando il film Marvel-Sony tornò nelle sale in una versione estesa proprio allo scopo di abbattere il muro del doppio miliardo. Sarà un week-end di festeggiamenti per James Cameron e i membri del suo team, che martedì prossimo 24 gennaio si presenteranno all'annuncio delle nomination degli Oscar 2023 con un biglietto da visita d'eccezione.

Qui sotto la classifica dei migliori incassi della storia del cinema, aggiornata al passaggio di Avatar 2: cambia anche l'ago della bilancia della top 10, che da adesso conta sei film da due miliardi e quattro da un miliardo, rompendo un equilibrio che durava dal 2019.

Avatar - $2,9 miliardi Avengers: Endgame - $2,8 miliardi Titanic - $2,19 miliardi Star Wars: The Force Awakens - $2,07 miliardi Avengers: Infinity War - $2,05 miliardi Avatar: La via dell'acqua - $2 miliardi Spider-Man: No Way Home - $1,92 miliardi Jurassic World - $1,67 miliardi Il re leone - $1,66 miliardi The Avengers - 1,52 miliardi

Ritroviamoci domani, circa alla stessa ora, per tutti gli aggiornamenti con i conteggi ufficiali per il sesto week-end di programmazione di Avatar: La via dell'acqua.