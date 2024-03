'James Cameron non ha paragoni, lavora in una categoria a parte': le parole di Paul Reiser

L'attore Paul Reiser, co-protagonista di Aliens: Scontro finale di James Cameron, è stato intervistato dai colleghi di Comicbook e durante la chiacchierata ha spiegato perché, secondo lui, l'autore della saga di Avatar fa parte di una categoria tutta sua a Hollywood.

"Nonostante siano passati 40 anni, ricordo ancora di essere stato incredibilmente entusiasta all'epoca quando venni scelto, perché sapevo che il film sarebbe stato un grande successo. Già allora erano queste le aspettative che creava un film di James Cameron, capite? Jim aveva fatto Terminator, ed era fantastico, e la sceneggiatura del sequel di Alien era fantastica ed ero stato un grande fan di Sigourney Weaver nel primo film. Non stavo più nella pelle. Io credo che Jim Cameron sia ad un livello completamente diverso rispetto a tutti gli altri. Il suo talento è così visionario eppure così specifico: non solo sa cosa vuole, ma sa anche come fare per ottenerlo."

L'attore ha aggiunto: "Nella sua carriera ha sempre affrontato la stessa sfida: vuole fare un film per il quale non esiste la tecnologia necessaria, allora l'ha inventata. Che sia per The Abyss, o per Titanic, o per Avatar. Stiamo parlando di una mente incredibilmente brillante, di un cervello non comune. E dovevate vederlo all'epoca, era così sfacciato! Un ragazzino di 29 anni, canadese, che voleva comandare gli americani. E comunque, riguardando Aliens oggi, sono ancora più stupefatto di allora: questo film ha resistito alla prova del tempo in un modo che non avrei mai immaginato. Sapevo che sarebbe stato un successo, e certamente lo è stato, ma non potevo immaginare che arrivasse fino a questo punto."

