No, James Cameron non farà un film sul Titan di OceanGate: 'Rumor offensivo'

James Cameron è stato intervistato più volte sul disastro del Titan nelle scorse settimane, al punto che in questi giorni ha preso a circolare in rete un rumor secondo il quale il regista di Titanic e della saga di Avatar si sarebbe presto messo a lavoro su un film incentrato sul disastro OceanGate.

Se la cosa vi sembra di cattivo gusto, soprattutto considerando il tempismo, niente paura: non c'è niente di vero, infatti, e lo stesso James Cameron ha voluto categoricamente smentire l'indiscrezione tramite la pubblicazione di un post apparso in queste ore sulla sua pagina ufficiale del social network Facebook. "Di solito non rispondo ai rumor offensive che circolano sui media, ma ora credo sia necessario: NON sono in alcun modo a lavoro su un film incentrato sulla OceanGate, né lo sarò mai."

Ricordiamo che James Cameron ha recentemente rivelato di essere a lavoro su nuovi sequel di Alita: Angelo della Battaglia, che secondo le indiscrezioni sarà proprio lui a dirigere - per volere della Disney, che dopo il successo di Avatar: La via dell'acqua è ben disposta a finanziare il nuovo progetto a patto che sia proprio il regista a guidarlo e non il suo collaboratore Robert Rodriguez. Inoltre, al di là dei sequel della saga di Avatar, James Cameron sta anche sviluppando il film Last train from Hiroshima, un progetto che l'autore insegue da anni.

Quale tra questi titoli attendete di più? Ditecelo nei commenti.