James Cameron non si ferma più: 'Abbiamo discusso di un nuovo film su Terminator'

Qualche settimana fa James Cameron ha ammesso che farà altri 5 o 6 film prima di ritirarsi dalle scene, e alcuni di questi titoli non saranno legati alla saga di Avatar: ma che dire del franchise di Terminator?

Bene, nel corso di una recente intervista sul podcast Smartless, il regista ha attirato l'attenzione dei fan della saga con Arnold Schwarzenegger, dichiarando: “Se dovessi fare un altro film di Terminator e magari provare a rilanciare di nuovo quel franchise, che è una cosa che stiamo discutendo, anche se niente è stato ancora deciso, mi concentrerei più sull'aspetto delle intelligenze artificiali che sui robot cattivi impazziti."

L'ultimo film della saga diretto personalmente da James Cameron ad oggi rimane il capolavoro Terminator Il giorno del giudizio, secondo episodio del franchise divenuto una pietra miliare dell'action in grado di rimanere il principale punto di riferimento del genere almeno fino all'arrivo di Mad Max Fury Road di George Miller. Il regista, che ha creato il concept della saga e diretto anche il primo capitolo, è tornato in qualità di produttore per il più recente Terminator: Destino oscuro, diretto da Tim Miller, che però oltre alle recensioni negative ha anche riportato una perdita di 120 milioni a causa degli incassi deludenti.

Che dopo le divergenze creative con Miller James Cameron sia pronto a rivendicare per sé il franchise? Staremo a vedere. A proposito di sequel, in questi giorni James Cameron ha promesso di realizzare anche Alita 2 con Robert Rodriguez.