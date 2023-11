É di nuovo James Cameron Mania: dopo The Abyss annunciati Aliens e True Lies in 4K

Oltre alle due nuove collector's edition 4K di Avatar e Avatar: La via dell'acqua, Disney e 20th Century Studios hanno ufficialmente riacceso la James Cameron Mania con l'annuncio dell'uscita home-video dei 4K di The Abyss, Aliens e True Lies.

Sale dunque a sei il numero di film di James Cameron che usciranno in nuove versioni in 4K Ultra HD, con Aliens e True Lies che si uniscono a The Abyss nel loro debutto in 4K Ultra HD. Un vero e proprio pezzo di storia del cinema si rifa il trucco, insomma, insieme alla nuova versione 4K di Titanic, che arriverà in home-video tra qualche settimana e alle già citate collector's edition di Avatar e Avatar: La via dell'acqua. James Cameron, che ha diretto tre dei cinque film con i maggiori incassi di tutti i tempi, ha affermato: “Ho scoperto un mondo di emozioni nel rivisitare questi film per le versioni 4K e spero che il nostro lavoro possa essere apprezzato anche attraverso i nuovi materiali bonus che abbiamo creato per i nostri fan”. Il produttore premio Oscar Jon Landau ha aggiunto: “Volevamo davvero offrire la migliore esperienza possibile per questi film, in modo che gli spettatori potessero immergersi sia nei film che nei viaggi dietro le quinte che abbiamo intrapreso per realizzarli”.

Il trasferimento in 4K per ogni titolo sarà presentato nel superbo Dolby Vision HDR e con un coinvolgente mix audio Atmos. Inoltre, la maggior parte delle versioni arriverà con diverse ore di accattivanti funzionalità bonus completamente nuove: dalle otto ore del bonus Avatar: The Way of Water, incluse le nuovissime scene cancellate, alle cinque ore di nuovi extra di Titanic, il materiale dietro le quinte sarà (quasi) infinito. Il calendario uscite, con le date che al momento fanno riferimento al solo mercato USA, è il seguente:

19 dicembre 2023 - collector's edition di Avatar e Avatar: La via dell'acqua

- collector's edition di Avatar e Avatar: La via dell'acqua 12 marzo 2024 - Aliens Collector's Edition 4K, The Abyss Collector’s Edition 4K, True Lies 4K Collector’s Edition

Tutti i titoli saranno disponibili per il preordine a partire dal 20 novembre. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di The Abyss in 4K.