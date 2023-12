James Cameron ha intervistato Greta Gerwig dalla sua base sottomarina segreta

L'edizione 2023 del famoso format Directors on Directors di Variety ha già raggiunto il suo picco massimo grazie alla curiosa intervista di James Cameron e Greta Gerwig, con l'autore di Avatar che ha partecipato da una location a dir poco insolita.

Come potete vedere nelle immagini disponibili in calce all'articolo, infatti, per il dialogo con la regista di Barbie James Cameron si è collegato tramite Zoom da una località ignota della Nuova Zelanda, dove sta preparando i nuovi sequel di Avatar: descritta come una sorta di 'base segreta subacquea', grazie alle immagini di sottomarini e navi che si possono vedere nei monitor alle sue spalle, l'ubicazione del regista ha scatenato l'ironia del set, con molti fan che hanno tirato in ballo le citazioni più divertenti e disparate, da Hunger Games a Blade Runner 2049 passando ovviamente per i villain di James Bond.

Nel corso dell'intervista, James Cameron ha avuto solo lodi nei confronti di Barbie, descrivendolo come una 'grande scommessa vinta a livello commerciale' e un film 'tremendamente emozionante', mentre Greta Gerwig ha definito James Cameron un maestro, elencandolo tra le sue ispirazioni principali insieme a Steven Spielberg e Alfonso Cuaron, come registi di cui 'colleziona le storie e gli aneddoti' perché sono in grado di dire 'no, il mio film lo faccio come voglio io'.

Infine, l'autore di Avatar ha dato un ultimo consiglio all'autrice di Barbie: "Se una cosa di esce bene anche solo per errore, prenditene il merito comunque!".