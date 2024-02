James Cameron ha già delle idee per Avatar 6 e 7: 'Ma prima o poi morirò'

Mentre le riprese aggiuntive di Avatar 3 proseguono senza sosta, il regista James Cameron ha anticipato i suoi piani per il futuro della saga, che potrebbe estendersi fino ad Avatar 6 e Avatar 7.

In un'intervista con People durante la 51esima edizione dei Saturn Awards questo fine settimana, il regista e produttore ha rivelato che non può fare a meno di pensare a nuove storie quando stai creando un intero universo, dichiarando: "Abbiamo finito di scrivere il quinto film e ho già delle idee per il sesto e per il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò il testimone. Voglio dire, la morte arriva per tutti. Però si, ci stiamo godendo quello che stiamo facendo. Lo adoriamo, adoriamo tutti questo mondo. Possiamo lavorare con persone fantastiche”.

James Cameron ha spiegato che continuerà a lavorare su Avatar perché non vede il motivo di abbandonare una saga con la quale le persone sono così immensamente connesse. Ha citato Star Wars e Star Trek come ispirazioni e il fatto che George Lucas e Gene Roddenberry abbiano continuato ad espandere i loro universi perché i fan volevano continuare a tornarci. Il regista ha anche ammesso di sapere che Avatar è un “universo giovane” rispetto ai grandi franchise del passato, e che se vuoi che la tua creazione rimanga un punto di riferimento culturale “devi metterci tutto il tuo cuore e la tua energia”.

Attualmente, l'ultimo film ufficiale di Avatar sarà Avatar 5, atteso per dicembre 2031. A questo proposito, scoprite quali sono tutti i prossimi film di James Cameron.