James Cameron girerà 'altri 5 o 6 film' prima del ritiro! Oltre agli Avatar o compresi?

Mancano pochi giorni all'attesissima uscita nelle sale cinematografiche di Avatar: La via dell'acqua, il primo sequel del film campione d'incassi, Avatar. James Cameron è pronto a stupire ancora di più i fan, con una saga che deve ancora riservare parecchie sorprese e altri tre sequel in cantiere. Ma quali sono i piani di Cameron?

Intervistato da The Hollywood Reporter, James Cameron - che nel frattempo ci ha portato all'interno di Pandora - ha confermato di avere in programma anche i capitoli 6 e 7 del franchise. Ma difficilmente sarà lui a girarli:"A quel punto avrei compiuto 89 anni. Ovviamente, non sarò in grado di realizzare film di Avatar all'infinito, la quantità di energia richiesta è tanta. Dovrei addestrare qualcuno a farlo perché, non mi interessa quanto sei intelligente come regista, non sai come farlo".



Cameron sostiene di avere altri 5 o 6 film in cantiere e che tre di questi potrebbero essere di Avatar. In ogni caso l'attenzione in questo momento è rivolta al primo sequel, La via dell'acqua.

La trama del film vede Jake vivere felicemente con Neytiri nonostante Pandora nasconda ancora diversi segreti. Nelle inedite vesti di patriarca, Jake si troverà a dover combattere una dura guerra contro gli esseri umani.



Nel cast del film troviamo Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver e Kate Winslet.

Su Everyeye vi raccontiamo il primo maestoso trailer di La via dell'acqua.