James Cameron adesso ha firmato tre dei migliori 5 incassi della storia del box office

Anche se in queste ore Avatar 2 è uscito per la prima volta dal podio in Italia, il regista James Cameron ha di che festeggiare dato che col successo clamoroso ottenuto dal suo nuovo film ha riscritto ancora una volta la storia del box office.

Come saprete, infatti, questa settimana Avatar 2 ha superato anche Avengers Infinity War, diventando il quinto maggior incasso della storia del cinema e portando James Cameron ad occupare ben tre diverse posizioni nella top 5 del box office all-time.

Si, avete letto bene: con i numeri ufficiali degli incassi globali di giovedì 26, e quindi senza contare quelli che il film accumulerà oggi venerdì 27, Avatar: La via dell'acqua vola ad un totale di 2,054 miliardi di dollari in tutto il mondo, accumulati in tempi record dopo l'anteprima nelle sale il 16 dicembre (negli USA, il 14 dicembre in Italia e in altri territori). Ciò significa che il blockbuster ha superato Avengers: Infinity War (che ha incassato 2,052 miliardi) diventando così il terzo titolo targato James Cameron presente nella top 5 dei migliori incassi della storia: il primo film rimane Avatar di James Cameron, uscito nel 2009, ancora detentore del record con un'irraggiungibile totale di 2,923 miliardi di dollari; seguono Avengers: Endgame dei fratelli Russo, con un totale di 2,799 miliardi, Titanic sempre di Cameron, al terzo posto con 2,195 miliardi e Star Wars: Il risveglio della Forza di JJ Abrams, al quarto posto a quota 2,07 miliardi.

Da segnalare che nel prossimo week-end (ma probabilmente già con gli incassi di oggi venerdì 27), Avatar 2 supererà Star Wars, consolidando il dominio di Cameron sulla top 5 all time; come se non bastasse, poi, a febbraio tornerà nelle sale di tutto il mondo Titanic, in una nuova edizione restaurata in 3D 4K, che certamente terrà viva la James Cameron-mania in fatto di incassi (la scelta di far uscire il film a San Valentino non sembra esattamente casuale).

Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti e le curiosità su Avatar, Titanic e James Cameron.