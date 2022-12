James Cameron: 'Disney ha letto la sceneggiatura di Avatar 4 e ha detto solo: 'C*zzo''

Ringalluzzito dalle prime entusiastiche reazioni ad Avatar La via dell acqua e in fervente attesa di tornare sul tetto del mondo tredici anni dopo il suo ultimo film, il regista e sceneggiatore James Cameron ha rilasciato una lunga e divertente intervista sulle prossime fasi della sua carriera.

Nello specifico, Cameron ha avuto modo di svelare qualche piccolissimo dettaglio sul futuro della saga di Avatar, che come saprete si espanderà come minimo fino ad Avatar 5 (con piani per proseguire addirittura fino ad Avatar 7), rivelando ai microfoni di Collider la divertente reazione della Disney alle sceneggiature di Avatar 3 e Avatar 4. Durante l'intervista, infatti, l'autore ha dichiarato:

"Non posso svelare i dettagli delle storie, chiaramente, ma penso che possiate farvi un'idea generale dei film dalla reazione della Disney alle sceneggiature. Ad esempio, quando ho consegnato la sceneggiatura per Avatar 2, lo studio mi ha inviato circa tre pagine di appunti. Poi, quando ho consegnato la sceneggiatura per Avatar 3, loro mi hanno risposto con una sola pagina di appunti, quindi mi sono detto: 'Bravo, stai migliorando'. Successivamente ho inviato loro la sceneggiatura di Avatar 4: il giorno dopo un dirigente dello studio, che in questo caso è anche il dirigente creativo dei film, mi ha scritto un'e-mail con una sola parola: 'Cazzo!'. Ho risposto: 'Scusa, dove sono gli appunti?', e lui: 'Sono questi gli appunti'. Penso che questa storia possa riassumere bene la direzione folle che prenderà la saga, giusto?".

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia. Per altri contenuti, ecco la durata ufficiale di Avatar La via dell acqua, insieme a tanti nuovi poster.