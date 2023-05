James Cameron continuerà a dominare gli incassi anche nel 2023: ecco perché

James Cameron era mancato tantissimo al mondo del cinema, ma dopo una 'pausa' di oltre un decennio tra il primo Avatar e il sequel Avatar: La via dell'acqua il regista è tornato per restare e infatti il suo dominio con molta probabilità continuerà per tutto il 2023.

All'indomani dell'annuncio della data di uscita delle edizioni home-video di Avatar: La via dell'acqua, infatti, vale la pena ricordare che nei prossimi mesi saranno tantissimi i film di James Cameron che torneranno sul mercato: il primo, insieme a La via dell'acqua, sarà Avatar Remastered, riedizione del primo Avatar del 2009 che tornerà in bluray e in 4K bluray UHD grazie ad Eagle Pictures e che proporrà per la prima volta in edizione fisica la nuova edizione restaurata in 4K del primo film della saga, presentata al cinema a settembre 2022 durante la fase promozionale de La via dell'acqua. Non c'è bisogno di ricordare come Avatar sia ancora oggi uno degli home-video più venduto di tutti i tempi, dunque i suoi numeri nelle prossime settimane non faranno che aumentare.

Ma il ritorno di James Cameron andrà oltre Pandora: nel 2023, infatti, usciranno anche altre tre nuove, attesissime edizioni home-video di altrettanti amatissimi film dell'autore, vale a dire la nuova versione di Titanic, la nuova edizione in 4K realizzata in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita originale del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, e ancora le mitologiche edizioni in 4K di True Lies e The Abyss, vero Santo Graal dei collezionisti che il co-produttore Jon Landau ha promesso per i prossimi mesi.

E nel 2024, ricordiamo, uscirà Avatar 3: insomma, James Cameron è tornato per restare.