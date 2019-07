James Cameron si congratula con Avengers: Endgame: 'Ora abbiamo un nuovo Re!'

Per una revisione delle stime totali fatta da Boxofficemojo o simili, l'incasso mondiale di Avatar è salito a 2 miliardi e 789 milioni di dollari, cifra che comunque nulla ha ugualmente potuto contro il raggiungimento dei 2 miliardi e 790 milioni di Avengers: Endgame, ora incasso più alto della storia del cinema (senza inflazione).

C'è comunque fairplay nel settore, come già dimostrato mesi fa sempre dallo stesso James Cameron dopo "l'affondamento" del suo Titanic sempre da parte di Endgame. Il regista, sceneggiatore e produttore è riuscito comunque a resistere un bel po' in testa alla classifica degli incassi più alti della storia del cinema, esattamente poco meno di dieci anni, ma il momento di lasciare il trono al successore è infine arrivato e Cameron ha deciso di congratularsi nuovamente con Endgame, questa volta condividendo via social un meraviglioso artwork dove i semi dell'Albero Madre di Pandora avvolgono Iron Man.



Scrive poi Cameron nell'immagine: "Oel ngati Kameie, Ti vedo Marvel. Complimenti vivissimi ad Avengers: Endgame per essere diventato il nuovo re del boxoffice". Firmato, Jim Cameron. Un'attestazione importante e quasi un passaggio di testimone da un film evento all'altro, ognuno a suo modo figlio del proprio decennio, periodo che ha segnato per altro nel profondo.



Intanto, la Marvel ha annunciato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tra i progetti più interessanti c'è anche il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.