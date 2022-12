James Cameron conferma i progetti per Avatar 6 e 7: sarà lui a dirigerli?

Il futuro di Avatar è in bilico e sebben non sia ancora chiaro quanti film James Cameron riuscirà a mettere in cantiere per via della complessa congiuntura economica con cui il mondo del cinema è costretto a fare i conti, il regista ha affermato di avere già progetti ben chiari per almeno altre 5 pellicole.

Parlando con The Hollywood Reporter proprio della complessa realizzazione di Avatar 2, Cameron ha notato che ha in programma un sesto e un settimo lungometraggio, ma ha altresì precisato che per questioni anagrafiche sarebbe stato per lui veramente dirigere dirigere quei film. "Se dovessero essere veramente realizzati, a quel punto starei per compiere circa 89 anni".

Per tale ragione ha aggiunto: "Ovviamente, non sarò in grado di realizzare film su Avatar all'infinito, per via della grande quantità di energia richiesta. Dovrei insegnare a qualcuno come farlo perché, non mi interessa quanto sei intelligente come regista, non necessariamente sei in grado di dirigere qualcosa del genere".

Come già precisato più volte proprio da Cameron, sarà il mercato a dire l'ultima parola su nuovi sequel e dunque, solo qualora gli incassi di Avatar 2 riuscissero ad essere seriamente soddisfacenti, il regista potrebbe trasformare in realtà quelle che per ora sono solo idee che gli balenano per la testa. Voi cosa ne dite? Riusciremo ad avere i 6 o 7 film in questione?